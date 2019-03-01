IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры стартовали в Тюмени

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры официально стартовали в Тюмени 20 марта.

Почетными гостями торжественной церемонии открытия игр, которая прошла в Легкоатлетическом манеже, стали губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель добровольного спортивного общества "Урожай" России Владимир Смирнов.

Приветственную телеграмму участникам IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр направил президент России Владимир Путин. Эти масштабные состязания завоевали широкую популярность и заслуженно стали одним из значимых мероприятий спортивного календаря, отметил глава государства. "Насыщенная соревновательная программа, открытая, доброжелательная атмосфера, которой славятся сельские игры, с каждым годом привлекают все больше участников из разных регионов нашей страны, приобщают молодежь к ценностям активного и здорового образа жизни, занятиям физической культурой и спортом, дарят яркие, положительные эмоции как участникам, так и многочисленным зрителям и гостям этого замечательного праздника", - говорится в телеграмме Владимира Путина.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

В программу игр входят девять видов спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, городошный спорт, троеборье механизаторов, троеборье дояров, полиатлон, соревнования спортивных семей, шахматы и шашки. В играх участвуют 64 команды - сборные 57 регионов России и семи отраслевых спортивных коллективов. На спортивные арены в рамках игр выйдут около тысячи человек.

Соревнования пройдут на тюменских спортивных аренах международного уровня - в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", Легкоатлетическом манеже, центре олимпийских видов спорта "Тюмень-дзюдо".

Тюменскую область на IX Всероссийских зимних сельских спортивных играх представляют 27 спортсменов из шести муниципалитетов. Тюменцы выступят в состязаниях по городошному и гиревому спорту, полиатлону, лыжным гонкам, шахматам, примут участие в троеборье механизаторов и дояров, в соревнованиях спортивных семей.

Сельские игры ежегодно становятся не только площадкой для ярких и увлекательных состязаний, но и местом добрых встреч и душевного общения, заявил, приветствуя участников и гостей спортивного праздника, Александр Моор.

"Правительство Тюменской области уделяет большое внимание развитию социальной сферы на сельских территориях. Один из приоритетов - поддержка спорта. Чтобы жители региона разных возрастов могли заниматься физической культурой и спортом, мы ремонтируем и строим спортивные комплексы и площадки. Проведение сельских спортивных игр - это еще и возрождение славных традиций и исконных русских видов спорта. Кроме того, в программе соревнований есть и горячо любимые многими семейные старты. Убежден, нас ждет незабываемый праздник спорта", - сказал губернатор.

Зимний спортивный праздник всероссийского уровня проходит на тюменской земле впервые, но первые областные сельские спортивные игры состоялись еще в 1981 году, напомнил Александр Моор, отвечая на вопросы журналистов.

В Тюменской области активно развивается инфраструктура для занятий спортом на селе. За последние десять лет построены спортивные комплексы в Богандинском и Боровском сельских поселениях Тюменского района, Сорокинском, Голышмановском, Исетском, Викуловском, Упоровском, Нижнетавдинском и Ялуторовском районах. "Продолжается строительство спортивных комплексов в райцентре Ярково и селе Мальково Тюменского района. Разрабатываются проекты хоккейного корта в п. Винзили, спортивного комплекса в селе Бердюжье и стадиона в селе Червишево. Полноценные стадионы создаются при строительстве и реконструкции сельских школ. Причем предназначены эти спортивные объекты не только для учащихся, но и для всех жителей. Уже не только во многих районных центрах, но и в других селах и деревнях Тюменской области условия для занятий физкультурой и спортом - не хуже чем в городах", - подчеркнул Александр Моор.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Замминистра спорта РФ Марина Томилова считает Всероссийские зимние и летние сельские игры важным инструментом для развития физкультуры и спорта на селе. Ведь чтобы попасть на финальные соревнования федерального уровня, спортсменам необходимо показать высокие результаты на муниципальных и региональных этапах.

"Сегодня мы встретились в одном из самых спортивных регионов страны - Тюменской области. Огромное спасибо за гостеприимство, желаю процветания тюменскому спорту", - заявила Марина Томилова.

Занятия физкультурой являются важным условием сбалансированного развития личности и помогают добиваться значительных успехов в профессиональной деятельности, отметила Оксана Лут. Спорт стал одним из приоритетных направлений в проекте госпрограммы комплексного развития сельских территорий, разработанном Минсельхозом России.

"Новая госпрограмма направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села", - добавила замминистра сельского хозяйства РФ.

Председатель ДСО "Урожай" России Владимир Смирнов тепло поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за отличную организацию соревнований, гостеприимство и внимание к каждому участнику спортивного праздника.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр в личном и командном первенствах состоится 23 марта в Легкоатлетическом манеже.

Евгений Бабенко