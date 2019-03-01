Лучшие игроки в городошном спорте борются за призовые места в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Челябинские игроки возглавили рейтинг соревнований по городошному спорту, которые проходят в рамках IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" Тюмени 20-22 марта.

""Пушка", "вилка", "звезда", "стрела", "колодец", "коленчатый вал", "артиллерия", "пулеметное гнездо", "рак", "часовые", "серп", "тир", "самолет" и "письмо"", - с легкостью называет 15 городошных фигур участник состязаний Александр Ершов из Аргаяша Челябинской области. Он рассказал, что год назад в этом виде спорта в летних сельских играх занял первое место. Успех в спортивных баталиях пришел от простого увлечения. Вместе с товарищами, в свободное от фермерства время, он с удовольствием играет в городки.

Соревнования по городошному спорту собрали 19 команд: 57 спортсменов, в том числе девять женщин. В составе каждой команды – три человека независимо от пола. Как пояснил судья по городошному спорту Сергей Талов, эти состязания впервые вошли в программу зимних сельских игр.

По положению игр, в предварительных соревнованиях все команды играют одну партию на 15 фигур. Для этого каждой команде дается 24 биты. В зачет идет число выбитых городков. Так судейская коллегия составила рейтинг спортсменов. 12 сильнейших будут бороться за победу в турнире.

"Рейтинговый турнир развел слабые и сильные команды, чтобы дальше играли сильнейшие. Основной день соревнований у нас 21 марта. Будут игры на вылет", - пояснил судья.

Предварительный турнир показал, что за Челябинской областью в списке сильнейших следуют спортсмены из Алтайского и Краснодарского краев, Тюменская область.

В 12 сильнейших команд, соревнующихся за призовые места в городошном спорте, вошли и жители Абана Красноярского края Виктор Васильев, Роман Цитович, Андрей Бабков.

"Городки всегда были популярным занятием. Мы в Абане сами построили городошную площадку в центре районного центра, помогли наши меценаты. Это увлечение привело нас на краевые соревнования, а сегодня мы участники Всероссийских сельских игр", - рассказали сибиряки.

Команда Пензенской области | Фото: ИА "Тюменская линия" Команда Пензенской области | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители Пензенской области Дмитрий Спирин, Дмитрий Балаболин, Алексей Грушин занимаются городошным спортом десять лет. Парням по 24-26 лет. Ребята - жители двух соседних поселков Сахзавод и Хованщино Бековского района. В районный центр Беково приезжал тренер по городошному спорту, к нему на занятия и ездили спортсмены. Так постепенно пришли спортивные достижения. Так, в 2018 году Дмитрий Спирин выполнил квалификацию в мастера спорта.

"Со стороны игра выглядит как забава. Но, когда ты стоишь на кону, должен сконцентрироваться, собраться, откинуть внешние факторы, не замечать их. Это очень полезные качества в жизни", - считает тракторист-машинист, преподаватель Сердобского многопрофильного техникума Дмитрий Спирин.

Тройка из поселка Егулдыз Кемеровской области Александр Власов, Дмитрий Ююкин, Илья Авдейкин не ожидали, что встретят в Тюмени столь серьезную конкуренцию. "Выбили десять городков из пятнадцати. Разозлились на себя. Будем тренироваться, в следующий раз выступим лучше", - пообещал Александр Власов.

Игры на выбывание начнутся 21 марта с 10 часов. Финальные встречи сильнейших игроков пройдут в центре "Жемчужина Сибири" 22 марта. Тогда же будут чествовать победителей.

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры в Тюмени проходят 20-22 марта. В программе девять спортивных дисциплин: гиревой и городошный спорт, лыжные гонки, полиатлон, троеборье дояров и механизаторов, соревнования спортивных семей, а также шахматы и шашки. За призы борются более тысячи участников из 57 регионов России.

Ирина Ромашкина