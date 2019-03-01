Соревнования по сборке и разборке доильного аппарата заинтересовали зрителей сельских игр

Фото ИА «Тюменская линия» | Фото: Фото ИА «Тюменская линия» | Фото:

Соревнования по сборке-разборке доильного аппарата проходят в Легкоатлетическом манеже в Тюмени в рамках IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр 21 марта.

Сборка-разборка доильного аппарата АДУ-1 - этап популярного на сельских играх троеборья дояров. В этот вид программы игр входят также лыжные гонки и гиревой спорт.

"В этом виде спорта на первый план выходит профессиональное мастерство участников состязаний. На сборке-разборке доильного аппарата можно заработать больше очков. Но необходима и серьезная физическая подготовка. Около трети участников многоборья - это профессиональные дояры, остальные - сельские жители, которые активно занимаются спортом и тоже имеют некоторый опыт дойки коров", - отметил главный судья соревнований Александр Васильев.

В соревнованиях дояров участвуют 27 мужчин и 52 женщины, которые представляют около 40 регионов страны. Доильный аппарат АДУ-1 - уже несколько устаревшее, но простое и надежное устройство. Поэтому он используется, в основном, в небольших фермерских хозяйствах и на личных подворьях, где поголовье коров сравнительно невелико.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Сельская учительница физкультуры с тридцатилетним стажем из Таврического района Омской области Галина Софиенко уже не в первый раз участвует в состязаниях по многоборью дояров на Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Дважды она занимала призовые места.

"В моем личном хозяйстве - корова, свиньи, куры. Поэтому профессия доярки мне очень хорошо знакома. В деревне без хозяйства - никак", - рассказала омская спортсменка.

По словам Галины Софиенко, участники сельских игр очень довольны организацией соревнований. Особенно понравилась спортсменам лыжная трасса в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Олег Андреев представляет на соревнованиях Ишимский район Тюменской области. По его мнению, в муниципалитете и регионе очень многое делается для развития физкультуры и спорта в сельской местности.

"Ишимский район на протяжении последних пяти-шести лет занимает первые места на губернских сельских играх. Массовость в физкультурном движении у нас - на высоте", - подчеркнул участник IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко