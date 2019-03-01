Тюменские автоинспекторы задержали убийцу по горячим следам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инспекторы ДПС задержали тюменца, подозреваемого в убийстве, которое произошло 19 марта в Тюменском районе, у д. Пышма, сообщает Госавтоинспекция региона.

Инспекторам, дежурившим в ночную смену, поступила ориентировка на белый автомобиль, на котором мог скрыться человек, нанесший огнестрельные и ножевые ранения мужчине и женщине, от которых мужчина скончался.

Наряд ГИБДД оперативно выдвинулся на Старотобольский тракт, полицейские решили останавливать все белые автомобили, движущиеся им навстречу.

Водителем второй по счету машины оказался человек с раной на лице, что вызвало подозрения. В его багажнике инспекторы обнаружили оружие и испачканную кровью одежду.