Афериста-поставщика иномарок осудят в Тюмени

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Аферист, похитивший более 2 млн рублей под видом поставок иномарок, предан суду в Тюмени. От его действий пострадали три человека из Тюменской, Оренбургской областей и Республики Крым, сообщает областная прокуратура.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Амурской области, проживавшего без регистрации в Москве. Он обвиняется по статье "Мошенничество" Уголовного кодекса РФ.

Расследование установило, что находясь в Москве, мужчина в 2014 и 2016 годах на популярном интернет-сервисе объявлений размещал от имени своей компании сообщения о продаже автомобилей из Кореи под заказ.

Полученные от клиентов деньги он похитил, общая сумма ущерба, причиненного троим пострадавшим, составила более 2 млн рублей. Кроме того, летом 2018 года обвиняемый обманул жителя Республики Бурятия, пообещав ему поставку автозапчастей.

В сентябре 2018 года афериста задержали в Тюмени и заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.