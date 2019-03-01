Писатель-фантаст Дмитрий Сергеев расскажет читателям, откуда черпает сюжеты

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" | Фото: из группы "Тюмень - наш дом"

Писатель-фантаст и поэт, член Союза журналистов России, член Союза писателей России Дмитрий Сергеев встретится с читателями в библиотеке №8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2) 22 марта в 10 часов, сообщает администрация Тюмени.

На встрече с читателями писатель расскажет, как создаются фантастические произведения, что или кто является вдохновителем, и откуда он черпает сюжеты. Гостей библиотеки ожидает чтение стихов, знакомство с творчеством Дмитрия Сергеева.

Вход свободный.

Добавим, Дмитрий Сергеев – поэт, прозаик, журналист. Окончил исторический факультет Донецкого университета. С 2015 года живет в Тюмени. Он является автором шести поэтических сборников, повестей "Киоскерша с улицы поэта", "Взвейтесь, соколы, орлами", а также многих рассказов.

Первая "проба пера" состоялась еще в детстве. Дмитрий Сергеев писал стихи и небольшие рассказы, в большинстве своем фантастические. Долгое время писал только для себя и знакомых. И только в середине 80-х рискнул вынести свои работы на суд общественности. С тех пор его произведения печатаются в толстых журналах, коллективных сборниках, альманахах, в антологии "Литература Югры".