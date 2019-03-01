  • 21 марта 201921.03.2019четверг
  • USD64,2803
    EUR72,9389
  • В Тюмени 0..2 С 2 м/с ветер западный

Писатель-фантаст Дмитрий Сергеев расскажет читателям, откуда черпает сюжеты

Общество, 18:21 21 марта 2019

из группы "Тюмень - наш дом" | Фото: из группы "Тюмень - наш дом"

Писатель-фантаст и поэт, член Союза журналистов России, член Союза писателей России Дмитрий Сергеев встретится с читателями в библиотеке №8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2) 22 марта в 10 часов, сообщает администрация Тюмени.

На встрече с читателями писатель расскажет, как создаются фантастические произведения, что или кто является вдохновителем, и откуда он черпает сюжеты. Гостей библиотеки ожидает чтение стихов, знакомство с творчеством Дмитрия Сергеева.

Вход свободный.

Добавим, Дмитрий Сергеев – поэт, прозаик, журналист. Окончил исторический факультет Донецкого университета. С 2015 года живет в Тюмени. Он является автором шести поэтических сборников, повестей "Киоскерша с улицы поэта", "Взвейтесь, соколы, орлами", а также многих рассказов.

Первая "проба пера" состоялась еще в детстве. Дмитрий Сергеев писал стихи и небольшие рассказы, в большинстве своем фантастические. Долгое время писал только для себя и знакомых. И только в середине 80-х рискнул вынести свои работы на суд общественности. С тех пор его произведения печатаются в толстых журналах, коллективных сборниках, альманахах, в антологии "Литература Югры".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотеки , книги , писатели , фантастика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:42 21.03.2019Гости IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр узнают больше о туризме в Тюменской области
18:42 21.03.2019Афиша на 21-27 марта
18:21 21.03.2019Писатель-фантаст Дмитрий Сергеев расскажет читателям, откуда черпает сюжеты
18:10 21.03.2019Проект "Кадры будущего для регионов" в Тюмени будет продолжен