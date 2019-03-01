Писатель-фантаст Дмитрий Сергеев расскажет читателям, откуда черпает сюжеты
Писатель-фантаст и поэт, член Союза журналистов России, член Союза писателей России Дмитрий Сергеев встретится с читателями в библиотеке №8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2) 22 марта в 10 часов, сообщает администрация Тюмени.
На встрече с читателями писатель расскажет, как создаются фантастические произведения, что или кто является вдохновителем, и откуда он черпает сюжеты. Гостей библиотеки ожидает чтение стихов, знакомство с творчеством Дмитрия Сергеева.
Вход свободный.
Добавим, Дмитрий Сергеев – поэт, прозаик, журналист. Окончил исторический факультет Донецкого университета. С 2015 года живет в Тюмени. Он является автором шести поэтических сборников, повестей "Киоскерша с улицы поэта", "Взвейтесь, соколы, орлами", а также многих рассказов.
Первая "проба пера" состоялась еще в детстве. Дмитрий Сергеев писал стихи и небольшие рассказы, в большинстве своем фантастические. Долгое время писал только для себя и знакомых. И только в середине 80-х рискнул вынести свои работы на суд общественности. С тех пор его произведения печатаются в толстых журналах, коллективных сборниках, альманахах, в антологии "Литература Югры".