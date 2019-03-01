Тюменцы напишут "Тотальный диктант" на семнадцати площадках

| Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте | Фото: из группы "Тотальный диктант" ВКонтакте

На 17 площадках города смогут написать "Тотальный диктант-2019" тюменцы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ТюмГУ, председатель городской экспертной комиссии по проверке "Тотального диктанта" Наталья Кузнецова.

"В этом году у нас столько же площадок, сколько в прошлом, — 17. Некоторые из них "ушли", но в этом году появились новые. Это Галерея застройщиков Тюмени, ТРЦ "Остров", коворкинг-центры "Точка кипения" и "Медиаполис", три филиала школы скорочтения", — пояснила Наталья Кузнецова.

Число площадок может увеличиться — организации еще успевают присоединиться к акции.

Со списком мест можно ознакомиться на странице сайта во вкладке "Площадки". Регистрация начнется 3 апреля. Подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте или на очных курсах.

Напомним, акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" стартует по всей стране 13 апреля. Автором текста диктанта в 2019 году стал писатель и литературовед Павел Басинский. Он прочтет его в столице диктанта, в этот раз — это Таллин.

Инна Пахомова