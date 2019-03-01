22 марта в Тюмени тепло и пасмурно
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До плюс 5 градусов прогреется воздух в Тюмени днем 22 марта.
Сервис Gismeteo обещает горожанам пасмурный теплый день с небольшим южным ветром 2-3 метра в секунду. После 14 часов выглянет солнышко, но не надолго.
Атмосферное давление в течение дня 756 мм рт. ст., относительная влажность воздуха повысилась до 75-98 %. Небольшие геомагнитные возмущения ожидаются к 20 часам.
День стал на 5 минут длиннее, чем 21 марта. Заход солнца можно будет наблюдать в 18 часов 55 минут.
Евгения Тенегина