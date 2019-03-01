Образовательный форум и творческий фестиваль пройдут в Богандинском 23 марта

| Фото: zhuravushka-sad.ru | Фото: zhuravushka-sad.ru

VIII областной форум "Большая перемена" и районный фестиваль - конкурс "Битва хоров" пройдут в пос. Богандинском Тюменского района 23 марта.

Работа интерактивной площадки "Национальный проект. Образование", пробная сдача экзаменов и командный баттл в рамках областного форума "Большая перемена" состоятся на базе Богандинской школы № 1.

Школьников и родителей пригласят сдать пробный экзамен в специальных имитационных пунктах. Ожидается, что тестирование по математике, русскому языку, химии, физике, истории и другим предметам пройдут более 200 человек.

"Запланировано проведение видеоконференцсвязи с участием школьников, претендующих на высокие баллы ЕГЭ, а также их родителей и представителей школы. Ученики узнают о том, как готовились к экзаменам высокобалльники из школ региона. Мы также покажем обращение выпускников нашей школы, успешно поступивших в вузы страны", - сообщила директор Богандинской школы №1 Ирина Маслова.

Командный баттл, который пройдет впервые, посвятят 75-летию Тюменской области. Школьники 6-7 классов примут участие в викторине, брейн-ринге, займутся проектной работой, подготовят творческие номера.

Для ребят 1-5 классов состоится фестиваль "Поющий город". Выступление ребят оценит жюри, в состав которого войдут родители.

Ежегодный песенный марафон "Битва хоров" пройдет в Богандинском Доме культуры и соберет непрофессиональных артистов из сел Тюменского района. В числе участников - сотрудники трудовых коллективов образовательных организаций, жилищно-коммунального хозяйства, почты, которые исполнят народные и эстрадные песни и покажут театрализованные постановки. Как отмечает руководитель Богандинского Дома культуры Татьяна Емельянова, творческий конкурс ежегодно собирает полный зал зрителей.

"Конкурс посвящен Году театра, поэтому первым номером участников станет либо театральная постановка, либо песня из кинофильма. Второй номер - по выбору участника. Конкурс очень популярен у жителей района, поэтому мы ожидаем, что у участников будет большая группа поддержки", - рассказала она.

Ожидается, что участие в фестивале - конкурсе "Битва хоров" примут более 360 человек.

Татьяна Ковалева