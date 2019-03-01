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Любители игры в дартс сразятся в Тюмени

Спорт, 17:27 22 марта 2019

ТГМЦ | Фото: ТГМЦ

Открытый чемпионат города по дартс состоится в Западно-Сибирском государственном колледже Тюмени 23 и 24 марта. Старт в 10 часов, сообщает городской многопрофильный центр.

Открытие чемпионата намечено на 12 часов.

Свои команды заявили Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский государственный университет, Западно-Сибирский государственный колледж, техникум городского и коммунального хозяйства и медицинский колледж.

Организаторы отмечают, что этот вид спорта очень популярен у молодежи. Они надеются, что в скором времени к соревнованиям присоединятся и школьники. Среди заявленных спортсменов есть и новички, которые впервые примут участие в состязаниях.

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