За нецензурную брань жителя Викуловского района наказали штрафом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 300 рублей заплатит житель Викуловского района за оскорбление грубой нецензурной бранью, сообщает служба судебных приставов Тюменской области.

На затопленной талыми водами проезжей части, в присутствии комиссии, обследовавшей данную территорию, 42-летний житель села обругал пришедшего на помощь мужчину.

Суд удовлетворил иск оскорбленного истца о взыскании морального вреда. Однако решение суда должник не исполнил и материалы были переданы в службу судебных приставов.

Пристав выяснил, что у ответчика есть автомобиль и денежные средства на счетах в банке. На имущество был наложен запрет. Узнав об этом, мужчина сразу же оплатил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор.