Тюменские лыжницы – победительницы первенства России среди юниоров и юниорок

| Фото пресс-службы ГАУ РК "ЦСПСК" | Фото пресс-службы ГАУ РК "ЦСПСК"

Воспитанница Тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва Л. Н. Носковой Наталия Мекрюкова, выступающая в составе юниорской сборной России, выиграла "золото" в спринте на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров в Сыктывкаре, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

"Здорово сработали лыжи сегодня. В финале сначала "посидела" за девчонками, прошла первый подъем. А потом лыжи уже буквально сами выкатили меня на спуске. Я поняла, что лыжи у меня лучше работают среди девчонок. На последний спуск уже уходила второй... Сегодня все получилось!", - рассказала победительница.

Гонка состоялась 20 марта. Второе и третье места заняли московские спортсменки. Выпускница ОСШОР Л. Н. Носковой Анна Грухвина пришла четвертой. Тюменки Элина Гарафутдинова, Екатерина Ощепкова и Татьяна Костюнина вошли в Топ-20.

В мужской гонке трое выпускников ОСШОР Л.Н. Носковой оказались в первой двадцатке – Кирилл Печенов, Яролав Егошин и Александр Сизиков.

В гонке классическим стилем среди девушек 21 марта "золото" взяла выпускница ОСШОР Л. Н. Носковой Наталья Баракина. Анна Грухвина и Наталия Мекрюкова заняли 8 и 9 строчки соответственно.

Среди юношей выпускник ОСШОР Александр Сизиков завоевал серебряную медаль. Тюменцы Даниил Окунев и Ярослав Егошин финишировали в первой двадцатке.

Всего в рамках первенства России, которое пройдет с 19 по 24 марта, будет разыграно восемь комплектов медалей.

Таисия Дикарева