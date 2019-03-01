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Тюменцев приглашают на фестиваль народной культуры "Славянский базар"

Общество, 09:57 24 марта 2019

группа "Славянский базар" ВКонтакте | Фото: группа "Славянский базар" ВКонтакте

Фестиваль народной культуры "Славянский базар" пройдет в Тюмени 24 марта. С 10 до 20 часов горожан и гостей города будут ждать по адресу: ул. Профсоюзная, 88 (вход с торца, со стороны ул. Республики).

В рамках мероприятия пройдут выставка-ярмарка, мастер-классы по славянской культуре, игры-хороводы для больших и маленьких, творческие выступления, праздник весеннего равноденствия и зажигательная вечорка. Для юных тюменцев будет организована работа детской площадки.

Так, на мастер-классе Святослава Шитова можно будет сделать свою деревянную игрушку под руководством известного мастера деревянной резьбы.

Пройдут также мастер-классы по аппликации из спичек "Весна пришла" и "Красно солнышко", аппликации из природных материалов "Избушка", "Весенние цветы" и "Матрешка".

Подробности в группе "Славянский базар-2019" в социальной сети "ВКонтакте".

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# народное творчество , Славянский базар

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