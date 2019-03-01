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Неправильная эксплуатация электроприборов - частая причина пожаров в Югре

Происшествия, 12:09 25 марта 2019

86.mchs.gov.ru | Фото: 86.mchs.gov.ru

41 пожар ликвидировали в Югре за неделю, с 18 по 24 марта, сообщает ГУ МЧС России по автономному округу.

Пожарные эвакуировали более 30 человек, спасли материальные ценности на сумму более 12 млн рублей.

В основном, горели объекты жилого сектора, автомобили, дачи и бани. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования (14 случаев), неосторожное обращение с огнем (10 случаев). От огня пострадали 98 транспортных средств и 25 строений.

Пожарно-спасательные подразделения 14 раз помогали при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, предотвращали возгорания автомобилей и смывали топливо с дорожного полотна.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминает: во избежание пожара необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

В случае пожара нужно незамедлительно сообщить по телефону 101.

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# ГУ МЧС России по Югре , пожар

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