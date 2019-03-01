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Александр Логинов – второй на Кубке мира

Спорт, 11:03 25 марта 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Заняв 18 место в заключительной гонке сезона – масс-старте, - Александр Логинов сохранил за собой вторую строчку в генеральной классификации Кубка мира, сообщает Союз биатлонистов России.

Таким образом, спортсмен продлил присутствие россиян в топ-3 мирового биатлона пятый сезон подряд.

Победу ожидаемо праздновал досрочный победитель Кубка мира Йоханес-Тигнес Бе. А вот за вторую и третью строчку общего зачета борьба шла до финишной черты. В итоге второе место осталось за российским биатлонистом.

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# Александр Логинов , биатлон , Кубок мира по биатлону

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