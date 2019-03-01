Александр Логинов – второй на Кубке мира
| Фото: biathlonrus.com
Заняв 18 место в заключительной гонке сезона – масс-старте, - Александр Логинов сохранил за собой вторую строчку в генеральной классификации Кубка мира, сообщает Союз биатлонистов России.
Таким образом, спортсмен продлил присутствие россиян в топ-3 мирового биатлона пятый сезон подряд.
Победу ожидаемо праздновал досрочный победитель Кубка мира Йоханес-Тигнес Бе. А вот за вторую и третью строчку общего зачета борьба шла до финишной черты. В итоге второе место осталось за российским биатлонистом.