Александр Логинов – второй на Кубке мира

| Фото: biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Заняв 18 место в заключительной гонке сезона – масс-старте, - Александр Логинов сохранил за собой вторую строчку в генеральной классификации Кубка мира, сообщает Союз биатлонистов России.

Таким образом, спортсмен продлил присутствие россиян в топ-3 мирового биатлона пятый сезон подряд.

Победу ожидаемо праздновал досрочный победитель Кубка мира Йоханес-Тигнес Бе. А вот за вторую и третью строчку общего зачета борьба шла до финишной черты. В итоге второе место осталось за российским биатлонистом.