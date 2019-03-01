Смешарики и Фиксики расскажут о том, как предупредить лесные пожары

| Фото: Kompas City | Фото: Kompas City

Показ на телеканалах и в Интернете тематических мультипликационных фильмов с персонажами из "Фиксиков" и "Смешариков", обучение добровольных пожарных дружин с привлечением профессиональных лесных пожарных запланированы в рамках федеральной информационной кампании против лесных пожаров "Останови огонь!", сообщает Минприроды России.

Об особенностях мероприятия в 2019 году сообщили начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин и соучредитель Общества добровольных лесных пожарных Григорий Куксин.

Информкампания включает создание и распространение учебных материалов, трансляцию аудио- и видеороликов о пожарной безопасности на телевидении и на транспорте, а также беседы в школах. Запланировано внедрение новых противопожарных материалов в учебную программу ОБЖ в школах, проведение Единого дня действий противопожарной агитации и пропаганды на федеральном уровне, а также ряд других мер.