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Пожилым ишимцам проверили слух

Общество, 17:38 25 марта 2019

пресс-службы ОБ №4 Ишим пресс-служба ОБ №4 Ишим | Фото: пресс-службы ОБ №4 Ишим

35 человек в течение недели прошли аудиометрический тест и проверили слух в Ишиме. Акция прошла в центре здоровья областной больницы № 4.

"На обследование пришли в основном пациенты пожилого возраста, которые действительно нуждаются в дополнительной консультации врача", - рассказала медицинская сестра центра здоровья Светлана Ильина, проводившая исследование и отбор.

Во время обследования у каждого пациента проверили уровень слуха, выявили различные патологии. Всех участников акции пригласили на субботний прием и консультацию врача-сурдолога. Именно он определит дальнейшую тактику лечения каждого из пациентов.

Соб. инф.

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# Ишим , областная больница №4 , Приишимье , центр здоровья

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