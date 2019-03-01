Пожилым ишимцам проверили слух

пресс-служба ОБ №4 Ишим | Фото: пресс-службы ОБ №4 Ишим пресс-служба ОБ №4 Ишим | Фото: пресс-службы ОБ №4 Ишим

35 человек в течение недели прошли аудиометрический тест и проверили слух в Ишиме. Акция прошла в центре здоровья областной больницы № 4.

"На обследование пришли в основном пациенты пожилого возраста, которые действительно нуждаются в дополнительной консультации врача", - рассказала медицинская сестра центра здоровья Светлана Ильина, проводившая исследование и отбор.

Во время обследования у каждого пациента проверили уровень слуха, выявили различные патологии. Всех участников акции пригласили на субботний прием и консультацию врача-сурдолога. Именно он определит дальнейшую тактику лечения каждого из пациентов.

Соб. инф.