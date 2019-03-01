Сотрудники тюменской Росгвардии помогли раскрыть почти триста преступлений с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почти 300 преступлений помогли раскрыть сотрудники управления Росгвардии Тюменской области в 2019 году. Более 100 из них – это кражи.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков, с маршрутов патрулирования в отделы полиции сотрудники Росгвардии доставили более 600 человек. В отношении 57 из них возбуждены уголовные дела, на 506 нарушителей составили административные протоколы. Удалось также установить 13 лиц, находящихся в федеральном и местном розыске.

Евгений Симаков отметил, что для охраны общественного порядка на маршруты патрулирования ежесуточно заступают 83 группы задержания, работают около 200 сотрудников Росгвардии.

"В 2019 году по сигналу "Тревога" мы сделали более двух тысяч выездов, которые поступили с охраняемых объектов. Всего таких объектов – более 14 тысяч. Это квартиры и другие места хранения имущества граждан различных форм собственности. Краж с охраняемых объектов не допущено", - сообщил начальник управления.

Он также напомнил, что с наступлением летнего периода тюменцам следует заранее позаботится об охране личного имущества на период отсутствия. Для приема объектов под охрану юридические и физические лица, которые обязательно должны являться собственниками, могут подать заявление в отдел вневедомственной охраны по месту жительства. С порядком заключения договоров и тарифами можно ознакомится на сайте управления Росгвардии по Тюменской области.

Любовь Голышева