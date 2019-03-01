26 марта в Тюмени пасмурно

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Плюс 5 - такую максимальную температуру воздуха обещает тюменцам сервис Gismeteo днем 26 марта.

День будет пасмурный, утром дождь. После 14 часов выглянет солнце из-за облаков, но вскоре опять спрячется.

Не стихает и ветер, он меняет свое направление от юго-восточного до юго-западного с приличной скоростью от 9 до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное - 749-753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 64-94 %. В течение дня будут незначительные геомагнитные колебания.

День стал на 4 минуты длиннее. Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 3 минуты

Евгения Тенегина