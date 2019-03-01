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Александр Моор: создание межрегионального НОЦ даст молодежи новые возможности для самореализации

Губернатор, 20:53 26 марта 2019

Получение инновационных продуктов или технологий, которые могут быть коммерциализированы и проданы на внутреннем рынке и за рубежом - основная задача создаваемого в большой Тюменской области научно-образовательного центра. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в программе "Час с губернатором" на телеканале "Россия 24".

"Для меня было неожиданностью, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ дал высокую оценку готовности Тюменской области к продвижению проекта по созданию научно-образовательного центра. Еще раз хочу повторить - в этот большой проект мы идем не одни, а вместе с Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом", - сказал глава региона.

Александр Моор поблагодарил своих коллег, губернатора Югры Наталью Комарову и главу Ямала Дмитрия Артюхова, за поддержку инициативы по созданию общего научно-образовательного центра.

"Возможно, именно в этом причина того, что президент обратил внимание на наш проект. Три самодостаточных региона с большим потенциалом объединяются для решения задачи по созданию НОЦ. Очевидно, глава государства возлагает на нас серьезные надежды", - отметил губернатор.

Научно-образовательный центр - это объединение университетов, научно-исследовательских организаций и предприятий реального сектора экономики на общей платформе. Основная задача НОЦ - получение конечного продукта или технологии, которые могут быть коммерциализированы и проданы на внутрироссийском и международном рынках.

"В ближайшее время выйдет постановление федерального правительства, которое определит перечень документов для получения соответствующего гранта на создание НОЦ. По большому счету, мы уже находимся на финишной прямой", - сообщил Александр Моор.

Для молодых ученых и производственников НОЦ - это новые возможности самореализации в своем регионе, подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Час с губернатором

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