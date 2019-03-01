В Тюмени планируют построить двухуровневую развязку на пересечении ТКАД с Авторемонтной

Активное строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры будет продолжено в Тюмени. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона в программе "Час с губернатором" на телеканале "Россия 24" 26 марта.

"Тюмень растет. Генеральный план областного центра рассчитан на численность населения в миллион человек. Есть стратегия развития дорожной инфраструктуры, которая предусматривает строительство мостов и транспортных развязок. Только на завершающем участке объездной дороги в 2018 году возведено семь развязок", - напомнил глава региона.

Тюменская кольцевая автодорога - один из главных элементов дорожной инфраструктуры, но после окончания ее строительства работа по расшивке узких мест на городских транспортных магистралях, разумеется, не закончится.

"В частности, разрабатывается проект строительства двухуровневой развязки на пересечении Тюменской кольцевой автодороги с улицей Авторемонтной. Это позволит ликвидировать перекресток и решить проблему заторов", - отметил глава региона. Планируется также строительство развязок в районе Воронинских горок и Дома обороны.

Кроме того, по словам Александра Моора, проектируется расширение объездной дороги в районе пересечения с Червишевским трактом. При этом на всех участках, где это необходимо по нормативам, будут установлены шумозащитные экраны, чтобы движение транспорта не доставляло беспокойства жильцам близлежащих домов. Экраны могут установить и по просьбам горожан. Областное Главное управление строительства получит соответствующее поручение губернатора.

Евгений Бабенко