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Моор поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Политика, 10:56 27 марта 2019

rosgvard.ru

Губернатор Тюменской области Александ Моор поздравил военнослужащих управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области с профессиональным праздником.

"Национальная гвардия – надежная опора государства. Рядовые и офицеры подразделений Росгвардии достойно продолжают славные традиции защитников Отечества – противостоят террористическим и экстремистским угрозам, участвуют в охране общественного порядка, защищают законные права и интересы граждан. Мужество, отвага, высокий уровень подготовки и принципиальность помогают бойцам национальной гвардии с честью исполнять служебный долг", - сказал глава региона.

Он выразил уверенность, что сотрудники Росгвардии и впредь будут твердо стоять на защите интересов России, эффективно бороться с преступностью, обеспечивать спокойствие земляков.

Александр Моор пожелал всем успехов в службе на благо Тюменской области и всей страны, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.

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# Александр Моор , Росгвардия

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