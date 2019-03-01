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Холдинг ARSIB AGRO построит пять молочных мегаферм

Экономика, 14:14 27 марта 2019

Тюменьмолоко | Фото: Тюменьмолоко

Холдинг ARSIB AGRO до 2024 года построит пять молочных мегаферм. Об этом во время выездного заседания комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям сообщил генеральный директор ARSIB AGRO Серго Степанян.

"Уже в 2019 году начнем строительство первой мегафермы в Ялуторовском районе, - пояснил он. - Проект уже прошел техническую экспертизу, и в ближайшее время мы решим вопрос с его финансированием. Строительство еще двух ферм планируется в Омутинском и Заводоуковском районах. Еще одну ферму разместим в Свердловской области, где у нас есть около 10 тыс. га земли. Всего наш земельный фонд составляет почти 45 тыс. га".

Строительство своих мегаферм на 1800 голов каждая, по словам Серго Степаняна, позволит восполнить холдингу недостаток сырья. "Сегодня мы получаем от хозяйств области только половину необходимых объемов", - сообщил он.

Этот проект, по мнению начальника управления по животноводству департамента АПК Тюменской области Рустема Бетляева, вполне жизнеспособен и оправдает себя. "У холдинга есть уверенность, и она обоснована той командой, которая работает в животноводстве компании, - сказал он, - Есть отработанные технологии и, самое главное, есть навыки управления крупными проектами. Я думаю, что мы получим нужный результат".

Холдинг ARSIB AGRO был основан на базе ОАО "Тюменьмолоко", работающего с 1992 года. Сегодня это крупное и успешное тюменское предприятие с объемом переработки в день 120 тонн молока. 90% от общего объема производства составляют поставки в Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Борис Олейник

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# ARSIB AGRO , молочные фермы , облдума

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