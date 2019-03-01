Солнечный день обещают синоптики 28 марта

https://t-l.ru/i/ncr1058/349/241349/tn_241349_72b635dab5990.jpg | Фото: t-l.ru https://t-l.ru/i/ncr1058/349/241349/tn_241349_72b635dab5990.jpg | Фото: t-l.ru

До плюс пяти градусов Цельсия прогреется воздух в Тюмени 28 марта, прогнозирует сервис Gismeteo.

День обещают солнечный и ясный, облака появятся над областным центром лишь после 17 часов, они затянут небо на весь следующий день, 29 марта будет дождливо. Сегодня ночью сохранится плюсовая температура - до одного градуса.

В течение дня будет небольшой ветер 1-6 метров в секунду. Вечером порывы могут усилиться до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление 755-761 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 63-85 %. Ожидаются малые геомагнитные бури с небольшими перерывами.

Заход солнца можно будет наблюдать в 19 часов 8 минут.

Евгения Тенегина