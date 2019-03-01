ТюмГУ и CISCO будут развивать образовательные цифровые технологии

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Подписание соглашения между ТюмГУ и CISCO открывает новые перспективы "образовательной цифры", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Соглашение было подписано на ежегодной конференции "Cisco Connect 2019". Подписи в документе поставили ректор ТюмГУ Валерий Фальков и вице-президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу.

Тюменский госуниверситет поступательно предпринимает шаги по практической реализации модели "цифрового университета", которая служит основой для перехода к "университету 4.0". Соглашение с Cisco становится важным элементом в данном процессе.

"Университет, который претендует на то, чтобы давать образование по современным стандартам, обязан сотрудничать с мировыми лидерами в области технологий. 18 лет назад в Тюмени прошло открытие сетевой академии Cisco. За плечами почти два десятилетия совместной продуктивной работы, в перспективе развитие новых направлений сотрудничества в области цифровизации образования", – рассказал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

На базе решений Cisco Systems в 2017 году в университете была создана и успешно работает Лаборатория сетевого и системного администрирования, в которой проходили подготовку призеры чемпионата мира WorldSkills International 2017 года и золотые призеры чемпионата EuroSkills 2018 года по компетенции "Сетевое и системное администрирование". Соглашение с Cisco также будет служить важным элементом для реализации цифровых программ научно-образовательного центра (НОЦ), который создается на базе ТюмГУ с участием научных и образовательных организаций, высокотехнологичных компаний Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов при поддержке властей этих субъектов федерации.