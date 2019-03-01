Причиной коммунальной аварии на улице Эрвье стал порыв трубы отопления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Порыв трубы отопления диаметром 800 мм стал причиной коммунальной аварии на ул. Эрвье, 26 в Тюмени вечером 27 марта, сообщили в компании "УСТЭК". Причины и характер повреждения установят в ходе обследования теплотрассы.

"Вызов поступил на пульт оперативного дежурного в 18 часов 44 минуты, - рассказал заместитель начальника пресс-службы МЧС Геннадий Грибич. - На место аварии выехали четыре спецмашины и 14 человек личного состава".

Спасатели вытащили из зоны подтопления два автомобиля, а также помогли двоим людям выбраться из них. Пострадавших нет.

В настоящее время на участке тепловой сети в районе дома № 26 по ул. Эрвье производятся земляные работы, сообщили в компании "УСТЭК". Для проведения ремонта трубопровода подготовлены необходимые материалы и оборудование, привлечена спецтехника. Ограничения подачи тепловой энергии в жилые дома нет.

Николай Ступников