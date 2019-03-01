Жительница Ярково похитила у подруги деньги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, подозреваемую в краже денег, задержали в Ярково, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В отдел полиции с заявлением о краже более 35 тыс. рублей обратилась жительница с. Ярково.

Безработная 53-летняя женщина пришла в гости к знакомой. Дверь была не заперта, хозяйка квартиры спала. Злоумышленница похитила из сумки потерпевшей кошелек, в котором находились банковские карты с написанными на листке пин-кодами. Сняв с двух карт более 35 тыс. рублей, женщина хотела их потратить, но потом передумала и призналась подруге в содеянном. Все снятые деньги вернула в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело.