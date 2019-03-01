  • 28 марта 201928.03.2019четверг
  • USD64,5925
    EUR72,7182
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер восточный

Тюменку отправили в суд за организацию наркопритона

Происшествия, 16:27 28 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, обвиняемую в организации в своей квартире наркопритона, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

34-летняя женщина, проживая в квартире на ул. Максима Горького, стала в марте 2019 года впускать в нее наркоманов, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой. Через несколько дней наркопритон был прикрыт полицией.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркопритон , наркотики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 28.03.2019На станции Войновка задержали подростков, раскладывающих камни на рельсы
16:27 28.03.2019Тюменку отправили в суд за организацию наркопритона
16:05 28.03.2019Ямальскому уклонисту от армии грозит реальный срок
15:43 28.03.2019В Тюменской области в салоне автомобиля нашли таз с наркотиками