Тюменку отправили в суд за организацию наркопритона

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, обвиняемую в организации в своей квартире наркопритона, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

34-летняя женщина, проживая в квартире на ул. Максима Горького, стала в марте 2019 года впускать в нее наркоманов, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой. Через несколько дней наркопритон был прикрыт полицией.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.