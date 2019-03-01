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Картины Леонида Лара представят в Археологическом музее

Общество, 08:07 29 марта 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Андреевские мотивы" работ Леонида Лара откроется в Археологическом музее-заповеднике (23 км федеральной трассы Тюмень - Омск) 29 марта, сообщают организаторы.

На выставке представлены художественные работы в технике акварель из частной коллекции Леонида Лара, члена Союза художников России.

В своих работах автор представляет красоту пейзажей Андреевского озера в разные времена года. Особое настроение создает дождливый день, яркое палящее солнце, осенние мотивы.

Посетители смогут не только побывать на выставке, но и принять участие в интерактивных играх и мастер-классах.

Выставка работает до 1 мая 2019 года. Вход свободный.

Телефоны для справок: +7 929-266-84-34, 76-67-67.

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# археологический музей-заповедник , выставка , картины , Леонид Лар

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