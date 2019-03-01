Центр телефонного обслуживания правительства Тюменской области победил в международном конкурсе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Центр телефонного обслуживания правительства Тюменской области одержал победу на международном конкурсе, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Торжественная церемония вручения наград международной премии лучшим контакт-центрам состоялась в Москве. В номинации "Лучший небольшой контактный центр" приз "Высокая оценка жюри" завоевал центр телефонного обслуживания правительства Тюменской области регионального информационно-образовательного центра.

Жюри на максимальный балл оценило операционную эффективность, креатив, инновации и клиентоориентированность. "Получить награду из рук истинных профессионалов в сфере контакт-центров на этом конкурсе – то же самое, что получить "Оскар" или "Золотую пальмовую ветвь". Этот конкурс единственный в сфере контакт-центров по всей России, очень трудно попасть даже в финалисты. Вся команда центра телефонного обслуживания приближала нас к победе, это награда и признание заслуг каждого сотрудника", – прокомментировала руководитель ЦТО Тюменской области Алина Пирогова.

Для ЦТО Тюменской области эта награда не первая. В 2014 году центр телефонного обслуживания также одержал победу в конкурсе "Хрустальная гарнитура" в номинации "Лучший контакт-центр по обслуживанию населения в государственных органах".

Центр телефонного обслуживания Тюменской области состоит из 33 сотрудников и четырех отделов. Подразделения контакт-центра записывают граждан на прием к врачу по телефону 39-33-33, консультируют по госуслугам по телефону 8-800-100-12-90, по переходу на цифровое телевидение по телефону 8-800-234-35-22, оказывают техническую поддержку правительству области и гражданам, принимают экстренные вызовы по единому номеру 112. Ежемесячно центр телефонного обслуживания принимает в среднем 50 тыс. обращений.