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Интернет и цифровое телевидение пришли в Сладково

Общество, 17:54 28 марта 2019

Ростелеком | Фото: Ростелеком

Быстрый Интернет и цифровое интерактивное телевидение появились в с. Сладково. Телекоммуникационная инфраструктура, основанная на технологии "оптика в квартиру", появилась впервые за историю села, сообщает администрация муниципалитета.

Для этого Ростелеком построил по селу около 6 км оптоволоконной линии. Оптическая сеть охватит два жилых корпуса в Военном городке и более 100 домов в частном секторе Восточного микрорайона по ул. Школьная, Радужная, Солнечная, Ленина, Южная.

По словам главы Сладковского муниципального района Александра Иванова, современные оптические линии позволят жителям села активно пользоваться государственными электронными услугами: оплачивать коммунальные услуги, записываться на прием к врачу, оформлять паспорт, проверять пенсионные накопления.

Первые подключения запланированы на конец марта 2019 года в Военном городке. В перспективе Ростелеком планирует увеличить количество абонентских портов.

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# Интернет , оптиковолокно , Ростелеком , Сладково , цифровое телевидение

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