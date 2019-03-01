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Обвиняемого в гибели знакомого жителя Ялуторовска осудят

Происшествия, 19:21 28 марта 2019

следственное управление СКР по Тюменской области | Фото: следственное управление СКР по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Ялуторовска, обвиняемого в гибели знакомого, завершено, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Преступление было совершено ночью 28 октября 2018 года на станции технического обслуживания, расположенного на ул. Лизы Чайкиной в Ялуторовске. Мужчина повздорил со знакомым. Затем между нетрезвыми приятелями произошла драка. Злоумышленник взял на верстаке металлическую трубу и несколько раз ударил оппонента. Пострадавшего увезли в областную больницу № 23. Несмотря на усилия врачей, 3 января мужчина скончался.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело, как сообщает ведомство, направили прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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# преступление , следователи , смерть , уголовное дело

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