В Тюмени должник попытался убежать от судебного пристава

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Около 50 исполнительных производств за нарушения правил дорожного движения на общую сумму 50,5 тыс. рублей было возбуждено в отношении тюменского водителя, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Безработный должник владел автомобилем Toyota Camry, на котором нарушал ПДД. Судебный пристав наложил запрет на использование автомобиля и выехал по адресу должника. Авто на месте не оказалось, тогда пристав решил арестовать телефон iPhone 7, принадлежащий мужчине. Тюменец попытался сбежать, но его догнали.

Мужчине было выписано предупреждение, в соответствии с которым в случае не оплаты долга он будет ограничен в праве управления транспортными средствами. Должник в тот же день предоставил чеки об оплате штрафов.