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Жителя Вагая осудят за незаконный отстрел косули

Происшествия, 20:16 29 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной охоте, осудят в Вагайском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В марте 2019 года в ходе рейда сотрудниками Госохотуправления был остановлен 36-летний житель с. Вагай, перевозивший в санях снегохода тушу косули. Он пояснил, что по просьбе своего друга перевозил застреленную им косулю, не зная, что она добыта незаконным путем. Размер ущерба составил 320 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# браконьерство , Вагайский район , косуля

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