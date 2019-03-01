Более пятидесяти художников представят комиксы в Тюмени

| Фото: Студия комиксов "InComics" во ВКонтакте | Фото: Студия комиксов "InComics" во ВКонтакте

Более 50 художники из разных стран представят комиксы на Comic Arts Tyumen в Школе перспективных исследований 30–31 марта, сообщают организаторы.

Международный фестиваль графики и комиксов соберет представителей издательств из Нью-Йорка, Лондона, Лейпцига, Риги, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тюмени и других городов станут участниками фестиваля.

Двухдневная программа фестиваля включает в себя выставку комиксов и графики, презентации, лекции и мастер-классы от приглашенных спикеров и профессоров SAS: участники узнают, как в визуальных искусствах отражается наука и современная культура, а также научатся рисовать собственные истории и самостоятельно издавать, и распространять свои работы.

Для тех, кто не успел записаться, в дни фестиваля зарегистрируют волонтеры на входе. Подробнее о мероприятии здесь.