  • 29 марта 201929.03.2019пятница
  • USD64,8012
    EUR72,8884
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер западный

Более пятидесяти художников представят комиксы в Тюмени

Общество, 14:43 29 марта 2019

Студия комиксов "InComics" во ВКонтакте | Фото: Студия комиксов "InComics" во ВКонтакте

Более 50 художники из разных стран представят комиксы на Comic Arts Tyumen в Школе перспективных исследований 30–31 марта, сообщают организаторы.

Международный фестиваль графики и комиксов соберет представителей издательств из Нью-Йорка, Лондона, Лейпцига, Риги, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тюмени и других городов станут участниками фестиваля.

Двухдневная программа фестиваля включает в себя выставку комиксов и графики, презентации, лекции и мастер-классы от приглашенных спикеров и профессоров SAS: участники узнают, как в визуальных искусствах отражается наука и современная культура, а также научатся рисовать собственные истории и самостоятельно издавать, и распространять свои работы.

Для тех, кто не успел записаться, в дни фестиваля зарегистрируют волонтеры на входе. Подробнее о мероприятии здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# комиксы , художники , Школа перспективных исследований

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:38 29.03.2019Полбой из сказки накормят гостей "Безруковского форпоста"
15:31 29.03.2019Гранты на спортивные проекты получили тюменские общественники
15:19 29.03.2019Disney бесплатно покажет семь новелл о счастье
15:16 29.03.2019Тюменские депутаты оценили темпы обновления городских учреждений образования