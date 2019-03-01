  • 29 марта 201929.03.2019пятница
  • USD64,8012
    EUR72,8884
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер западный

Магаданские спасатели реанимировали котов, отравившихся угарным газом

Происшествия, 13:33 29 марта 2019

Официальная группа МЧС России во "ВКонтакте" | Фото: Официальная группа МЧС России во "ВКонтакте"

Магаданские спасатели вернули к жизни двух котов, которые чуть не задохнулись в дыму.

Видеоролик, на котором спасатели делают животным искусственное дыхание и массаж сердца, облетел все социальные сети. Как сообщают РИА Новости ссылкой на помощника начальника караула ГУ МЧС по региону Андрея Бондаренко, решение спасти животных приняли, когда жизни людей уже ничего не угрожало.

"Мы вытащили двоих котов из квартиры, где был пожар. Они не дышали. Мы сделали им искусственное дыхание и, по сути, спасли. Затем их отвезли в ветеринарную клинику", — пояснил он.

Хозяин животных Валерий Бугаев поделился с журналистами, что в клинике коты пробыли совсем недолго и уже вернулись домой.

"Мы очень благодарны пожарным, они буквально вытащили наших котов с того света. Животные пока, конечно, в шоке, но уже приходят в себя. В общем, все с ними хорошо", — заверил он.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России , домашние животные , спасение на пожаре

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:37 29.03.2019Мужчина пострадал из-за падения снега с крыши в Лангепасе
13:33 29.03.2019Магаданские спасатели реанимировали котов, отравившихся угарным газом
13:15 29.03.2019В Тюмени должник попытался убежать от судебного пристава
11:36 29.03.2019Полиция Тюмени всю ночь искала пропавшего мальчика