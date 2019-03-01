Тюменские полицейские задержали телефонных мошенников из Калужской области

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Криминальное трио из Калужской области, подозреваемое в мошенничестве, задержали тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратилась тюменка, у которой неизвестные похитили с банковской карты около 12 тыс. рублей. Женщина оставила в Интернете объявление о продаже детской куклы. Ей позвонил мужчина, желавший приобрести игрушку и договорился о переводе предоплаты за товар. Для убедительности к разговору подключилась женщина, представившись женой покупателя. Выманив в ходе беседы данные банковской карты, злоумышленники сняли все деньги потерпевшей.

Сотрудники тюменской полиции выяснили, что следы преступления ведут в Калужскую область. В городе Малоярославец тюменские сыщики задержали двух братьев и их сестру, подозреваемых в совершении кражи.

В ходе расследования полицейскими установлены шесть аналогичных фактов обмана доверчивых тюменцев. Суммы ущерба составили от 10 до 50 тыс. рублей. Подозреваемые компенсировали ущерб всем потерпевшим.

39-летний организатор преступной группы взят под стражу. Его 38–летняя беременная сестра и 37-летний брат находятся под подпиской о невыезде. Ранее фигуранты к уголовной ответственности не привлекались.

По данному факту возбуждено уголовное дело.