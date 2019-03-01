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Выходные в Тюмени будут облачными и с осадками

Общество, 19:43 29 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменную облачность и осадки обещают жителям Тюмени синоптики 30 и 31 марта.

Температура воздуха в субботу, 30 марта, составит ноль, плюс 5 градусов. Облачное небо прояснится ближе к 14 часам, затем опять станет пасмурно.

Скорость ветра составит 7-14 метров в секунду.

В воскресенье, 31 марта в Тюмени будет минус 1, плюс 4 градуса. Снег пойдет с 8 часов и продлится в течение трех часов. Солнце выглянет из-за облаков только к 17 часам.

Пасмурную, дождливую погоду синоптики прогнозируют и на 1 апреля.

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# осадки , погода

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