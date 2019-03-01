Никто не забыт, ничто не забыто: в Тюмени представили книгу воспоминаний узников фашистских дулагов

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тысячи солдат, без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны, незримо присутствовали в зале областной научной библиотеке им. Менделеева, где 29 марта прошла презентация книги "АД-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских дулагов, вспоминают",

Книга посвященна памяти героических защитников Родины, в 1941-1942 годах вставших на пути немецких захватчиков, рвавшихся к Москве.

В эти годы в Вязьме, всего в 210 км от Москвы, находилось как минимум три пересыльных фашистских лагеря – дулаги. Трудно сказать был ли "Дулаг-184" самым крупных из них, но по разным данным, как рассказала на презентации книги тюменский поисковик Ирина Яркова, в нем погибли от 70 до 80 тыс. защитников столицы.

"До нас дошли имена чуть более пяти тысяч человек", - сообщила она.

"Дулаг-184" - это, как вспоминал бывший узник "Дулага-184" Александр Тетцов, территория обнесенная в два ряда колючей проволокой, где стояла кирпичная коробка без окон, без дверей и крыши, ранее предназначенный для военного завода.

"Всего полтора суток я пробыл в этом проклятом застенке, а насмотрелся такого, чего не видел за всю жизнь, - вспоминал он. - На моих глазах падали замертво обессиленные люди".

Александру Тетцову удалось бежать из этого лагеря смерти. Он выжил в этой войне, и долгие годы работал в одном из колхозов Алтая. На презентации книги в Тюмени была его дочь Татьяна Панкратова.

Международной ассоциации общественных поисковых объединений "Народная память о защитниках Отечества", как рассказала ее президент Евгения Иванова удалось не только издать эту книгу памяти, но и добиться установки на месте "Дулага-184" мемориала, который спроектировал скульптор Салават Щербаков.

Мемориал Щербакова отражает масштабы произошедшей на этом месте трагедии. На его стелах представлено более 60 портретов защитников отечества. На одной из плит высечен текст записки красноармейца Степана Крутова, который он вбросил в толпу местных жителей 10 октября 1941 года, когда их колонну перегоняли в Смоленск. "Дорогие русские люди, соотечественники, не забывайте нас… Мы, что могли бороться - боролись с фашистским псом… Нас захватили в плен раненых, истекаем кровью, и кто после нас будет жить, пускай помнят, что люди боролись за свою Родину, любили ее, как мать… мы непобедимы…".

Работа поисковиков, издание книги "АД-184", по словам тюменского краеведа и историка Александра Петрушина, это тоже в определенной степени исполнение завета данного нам фронтовиками, погибшими и пропавшими без вести. "Этот труд надо внимательно читать, изучать и думать, - сказал он. - Хорошо, что мы все ведем эту работу. Это часть многотрудной истории нашего отечества, которая по разным причинам не была востребована до настоящего времени. Хорошо, что в этой работе участвуют молодые люди. В это году исполняется 30 лет поисковому движению Тюменской области. Вы еще много раз поедете на поля былых сражений, будет искать тех, кто был забыт, по разным причинам и будете думать о том, что произошло с нашей страной, и со всеми нами".

Трагедия вяземского котла, по его мнению, не ограничивается фашистскими дулагами. Там полегло 12 дивизий народного ополчения, которые были сформированы в каждом подмосковном районе для защиты столицы – это в основном молодые люди – студенты и педагоги.

"Работа наша будет продолжаться, - заверила один из авторов книги "АД-184", президент Международной ассоциации общественных поисковых объединений "Народная память о защитниках Отечества" Евгения Иванова (Москва). - В ближайших наших планах создание стационарного музея, посвященного трагедии пленных".

Создателям этого фундаментального труда, всем подвижникам поискового движения в России признательность и благодарность выразил ветеран, без вести пропавший в белостокском выступе Юрий Кузнецов. "Радует души ветеранов войны и родственников погибших в ней сам факт начала создания мемориалов в местах массовой гибели защитников Отечества в фашистских концлагерях, как возрождение исторической памяти по принципу: "Никто не забыт, ничто не забыто", - написал в приветствии изданию, которое увидело свет уже после его смерти.

Борис Олейник