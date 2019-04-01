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Студотряды ТИУ будут трудиться на стройках Росатома

Общество, 14:43 01 апреля 2019

Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Студенческие строительные отряды "Север" и "Веста" опорного вуза прошли конкурсный отбор на право трудиться летом 2019 года на всероссийских студенческих стройках госкорпорации "Росатом" в Челябинской и Ленинградской областях. К работе студенты приступят в середине июня, сообщает Тюменский индустриальный университет.

Смешанный студотряд "Веста" будет трудиться на ВСС "Мирный атом-ЛАЭС" в городе Сосновый бор Ленинградской области. В отряде 21 человек, все имеют рабочую специальность "штукатур".

Мужской студенческий строительный отряд "Север" будет трудиться на объектах капитального строительства ФГУП "Производственное объединение "Маяк" в закрытом городе Озерск Челябинской области. В отряд входят 20 студентов Строительного института и Института сервиса и отраслевого управления ТИУ, которые владеют специальностями каменщиков, бетонщиков, электрогазосварщиков, арматурщиков, плиточников, облицовщиков, штукатуров-маляров, матросов-спасателей.

Ребята будут трудиться вместе с 800 бойцами из 28 регионов страны. Студентов ждут кровельные, бетонные, арматурные работы, гидроизоляция, подготовка и окраска стен и потолков, демонтаж, благоустройство. С каждым будет заключен трудовой договор.

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# стройотряды , студенты , ТИУ , трудоустройство

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