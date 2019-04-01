Триста счетов эскроу открыли дольщики Тюменской области и северных округов

| Фото: www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

Триста эскроу-счетов физических лиц открыто в Западно-Сибирском отделении Сбербанка России, зона обслуживания которого включает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, с июля 2018 года.

В целом по стране в Сбербанке России открыто 1 тыс. 239 счетов эскроу физических лиц и заключена 91 сделка кредитования с эскроу. В Тюменской области первую такую сделку в 2018 году заключили дольщик и застройщик новой очереди квартала "Новин" – девелоперская компания "Брусника".

На пресс-конференции, к которой в режиме видеоконференцсвязи присоединились Тюмень, Иркутск, Самара, Санкт-Петербург и другие города, о том, что ждет жилищный рынок в связи с переходом на счета эскроу, рассказал вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Сбербанка Сергей Бессонов.

Он напомнил, что с 1 июля 2019 года в рамках изменений в закон о долевом строительстве сделки с участием дольщиков будут разрешены только с использованием счетов эскроу. Именно на них будут аккумулироваться денежные средства дольщиков до выполнения застройщиком определенных обязательств. Таким образом, вместо перевода денег напрямую застройщику, дольщик вносит их на специальный счет эскроу. Застройщик сможет получить деньги только после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию и передачи ее дольщику.

"Изменения в законодательстве сегодня — определяющий фактор развития жилищного строительства. В новой модели финансирования застройщикам необходимо вкладывать больше собственных средств. Однако их дефицит, по нашей оценке, в 2019 году составит 90 миллиардов рублей, а в 2020 году вырастет до 210 миллиардов рублей. Кроме того, до трети проектов из-за недостаточной устойчивости могут не получить проектного финансирования", - отметил Сергей Бессонов.

Инфраструктуру, необходимую для банковского сопровождения проектов и проектного финансирования застройщиков с использованием счетов эскроу, создает Сбербанк. На каждой стадии реализации проекта от разработки проектной документации до ввода в эксплуатацию, а также на этапе, когда у застройщика остались готовые и непроданные квартиры, банк предлагает застройщикам кредитные продукты.

"Мы создаем и меняем наши продукты и сервисы для застройщиков синхронизировано с тем как меняется законодательство о долевом строительства, так как именно эти изменения определяют модель работы застройщиков жилья. Мы полностью готовы помочь нашим клиентам адаптироваться и успешно работать в новых условиях финансирования жилищных проектов", - подчеркнул Сергей Бессонов.

И. о. директора управления финансирования недвижимости Западно-Сибирского банка Сбербанка России Ярослав Некрасов пояснил, что от количества открытых дольщиками счетов эскроу зависят условия кредитования застройщика.

"Чем больше денег на счете эскроу, тем меньше процент кредитования для застройщика. К примеру, если у компании в руках 100 миллионов рублей и 0 денег на счетах эскроу, то ставка будет базовой. А в случае полного покрытия денег открытыми счетами эскроу ставка будет стремиться к 0,01 процента. Возможно к лету при сохранении высокой динамики продаж мы эту ставку сможем увидеть", - рассказал Ярослав Некрасов.

Сегодня в Сбербанке России открыто 6,4 тыс. расчетных счетов. На рассмотрении в банке находится 207 заявок на проектное финансирование жилищного строительства, из них 137 заявок - с использованием счетов эскроу.

Любовь Голышева