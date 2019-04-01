На Ямале в колонию строго режима отправился воспитатель за насилие над воспитанницами

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6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима – такое наказание назначил суд воспитателю МКОУ "Тазовская школа-интернат среднего общего образования".

Как сообщает региональное управление Ск РФ по Ямалу, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.). Также бывшему педагогу назначен один года ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием детей.

По данным следствия и суда, в марте 2015 года и в период с сентября по декабрь 2017 года 59-летний младший воспитатель школы-интерната совершал развратные действия в отношении четырех воспитанниц.

О преступлении руководству учебного заведения сообщила мама одной из потерпевших, которой дочь пожаловалась на происходящее. Следствием выявлено 5 эпизодов преступлений, совершенных в отношении девочек, не достигших 12 и 14-летнего возраста.

Во время предварительного следствия в отношении мужчины избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно проведенной судебно-психиатрической экспертизе осужденный во время совершения инкриминируемых ему деяний (по всем эпизодам) мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В судебном процессе мужчина свою вину не признал, заявив в предоставленном ему последнем слове, что только ставил детей в угол за плохое поведение.