Социальные пенсии с 1 апреля выросли на 2%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются на 2 % с 1 апреля – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщает Пенсионный фонд России.

Повышение затрагивает около 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 9 тыс. 266 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 тыс. 674 рубля и 13 тыс. 812 рублей соответственно. Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.

Напомним, ранее с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 7,05 %, что выше показателя инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5 тыс. 334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля.

С 1 февраля на 4,3 % также проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. После индексации денежный эквивалент набора вырос до 1 тыс. 121,42 рубля в месяц.