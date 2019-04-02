В тюменском котокафе пройдет первый книжный своп

| Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой»

Первый книжный своп пройдет в котокафе "Мурка и Васька" им. Ирины Карповой (ул. Харьковская, 85а) 6 апреля с 12 до 14 часов, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева.

Книжный своп — это вечеринка, где можно обменяться книгами, поговорить о литературе и поиграть с кошками. На мероприятие можно принести книги только в хорошем состоянии. Обменяться можно изданиями, как для взрослых, так и для детей. Своп — это не барахолка, куда сдают ненужный хлам, а обмен знаниями и книгами, говорят организаторы.

Кроме книг на свопе будут котики, которых можно гладить и фотографироваться с ними. О котокафе расскажут волонтеры приюта "Мурка и Васька" им. Ирины Карповой.

Трэвел-блогер Ирина Ангел поделится лайфхаками, как недорого и интересно провести время в путешествии. Преподаватель английского языка и международный волонтер Анна Кокарева даст советы по изучению иностранных языков и расскажет, как быстро адаптироваться к жизни за границей.

Детей и взрослых ждут литературный мини-квиз "О книгах и не только" и мастер-класс "Оригами-животные".

Книжный своп проходит при поддержке детской библиотеки им. К.Я. Лагунова. Ее сотрудники подготовили мастер-класс для родителей "Чтение с увлечением: что читать ребенку от 6 до 10 лет".

Это будет второе мероприятие приюта и детской библиотеки имени К.Я. Лагунова. 23 марта состоялся "Котодень". После мероприятия читатели взяли из приюта кошку Мадам. Организаторы надеются, что книжный своп поможет пристроить и других питомцев. Сейчас в приюте живут 65 котов и кошек.

В котокафе можно принести с собой печенье и конфеты для чаепития в компании. Для котиков приюта можно принести корм и лакомства. Со списком нужд можно ознакомиться в группе приюта ВКонтакте.

Вход на книжный своп для взрослых — 250 рублей, для детей — 150 рублей. Собранные средства пойдут на благотворительные нужды.