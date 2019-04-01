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Безработного тюменца осудили за попытку сбыта наркотиков

Происшествия, 15:26 01 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в покушение на сбыт синтетических наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

36-летний безработный житель Тюмени решил заработать на сбыте наркотиков. Через Интернет он связался с человеком, который через тайник передал ему партию наркотика для распространения.

В сентябре 2018 года мужчина сделал закладки с наркотиками в областном центре. При этом своим поведением привлек внимание сотрудников полиции, которые его задержали. Из тайников изъято более 4 гр. синтетического наркотика.

Суд назначил тюменцу восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# наркосбытчик , наркотики

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