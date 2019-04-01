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Диана Касабова заняла второе место на чемпионате IrelandSkills Live

Общество, 15:48 01 апреля 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сотрудница лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Диана Касабова заняла вторую строчку национального чемпионата IrelandSkills Live в Дублине, сообщает пресс-служба вуза.

В данном чемпионате в качестве тренировки участвовали конкурсанты из Бельгии и Японии. Работа сотрудников лаборатории по освоению "облачных" компетенций началась год назад в рамках первого демонстрационного чемпионата по облачным технологиям, инициатором которого выступила компания Amazon Web Services.

"За год мы добились очень высоких результатов, — отмечает заведующий лабораторией Александр Горбачев. — Наши сотрудники достаточно глубоко погрузились в данную тему, и мы постоянно ищем пути расширения нашей инфраструктуры в облачную среду, а также пытаемся наследовать лучшие практики и концепции при построении своего частного облака".

Для того чтобы студенты ТюмГУ могли изучать тематику облачных технологий и виртуализации на базе лаборатории была открыта академия VMware, а также стала доступна программа AWS Educate.

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# IrelandSkills Live , Диана Касабова , чемпионат

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