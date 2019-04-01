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Мошенники похитили у жительницы Ишима четыреста тысяч рублей

Происшествия, 17:49 01 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: УМВД России по Тюменской области во ВКонтакте

Более 400 тыс. рублей похитили мошенники у жительницы Ишима, сообщает УМВД России по Тюменской области.

45-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги, для предотвращения преступления она должна сообщить номер карты и цифры с обратной стороны. Заявительница сообщила данные карты и лишилась денег. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность, причастную к совершению данного преступления.

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# деньги , мошенничество

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