Виталий Иванов стал лучшим инженером в АПК региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Главный инженер ООО "Шестаковское" Заводоуковского городского округа Виталий Иванов признан лучшим инженером АПК Тюменской области по итогам соревнования профессионалов на IX агропромышленной выставки "Техника. Технологии. Инновации. Наука. Тюмень - Агро — 2019", сообщает региональный департамент АПК.

Участникам были предложены для решения тестовые задания по устройству, регулировкам и эксплуатации сельскохозяйственной техники отечественного и импортного производства. По результатам тестирования первое место занял Виталий Иванов, который набрал 47 баллов из 58 возможных.

Также на IX агропромышленной выставке прошла VI областная олимпиада среди агрономов агропромышленного комплекса Тюменской области и учащихся профессиональных образовательных организаций агрономического профиля.

За звание лучшего боролись 65 человек, в том числе семь учащихся профессиональных образовательных организаций агрономического профиля. Победитель станет известен 1 августа, в день поля.