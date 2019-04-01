Тюменка Марина Галицына победила в лыжных гонках спорта слепых

| Фото: Центр спортивной подготовки во ВКонтакте | Фото: Центр спортивной подготовки во ВКонтакте

Тюменская лыжница Марина Галицына победила в лыжных гонках свободным стилем среди женщин на чемпионате по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых, который проходит в Чайковском (Пермский край) с 28 марта по 4 апреля, сообщает ЦСП.

Тюменская лыжница Марина Галицына победила в лыжных гонках свободным стилем на 7,5 км среди женщин в паре со спортсменом-ведущим Максимом Пироговым.

В лыжных гонках свободным стилем на 5 км золото взяла юниорка ЦСП72 Юлия Смирнова (спортсмен-ведущий Полина Лаврова).

В соревнованиях по биатлону, которые состоялись 29 марта, спортсмены состязались за титул лучшего спринтера России. В мужской гонке на 7,5 км им оказался Станислав Чохлаев (спортсмен-ведущий Олег Колодийчук). Николай Полухин вместе с ведущим спортсменом Эдуардом Березиным занял второе место. В женском забеге на 6 км серебряную медаль завоевала Марина Галицына (спортсмен-ведущий Максим Пирогов).

Чемпионский титул в спринте подтвердили также тюменские юниоры. На дистанции 4,5 км быстрее всех оказалась Юлия Смирнова (спортсмен-ведущий Полина Лаврова). В забеге среди юношей победил Александр Чулкин (спортсмен-ведущий Яков Сеземов).