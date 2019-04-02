Стартовал фотоконкурс "#Я_был_в_Тобольске"

| архивное фото ИА "Тюменская линия" | архивное фото ИА "Тюменская линия"

Для гостей Тобольска стартовал конкурс "#Я_был_в_Тобольске", сообщает администрация города.

Организаторы отмечают, что участниками данного конкурса могут стать те, кто побывал в Тобольске, сделал фото с достопримечательностями города. "И если ваши фотоочеты, размещенные в социальных сетях, получили десятки, а, возможно, и сотни лайков – у вас есть шанс стать участником фотоконкурса и выиграть денежный приз", - отмечают они.

Возраст и профессия для участников конкурсе неважны. Один участник может направить не более 40 фото, то есть не более пяти фото в каждой из восьми номинаций конкурса: "Тобольск – город знаменитостей"; "Тобольск событийный"; "Достопримечательности Тобольск"; "Музеи Тобольска"; "Из Тобольска на память"; "Тобольск хлебосольный"; "Тобольск гостеприимный" и "Досуг в Тобольске".

Для участия в фотоконкурсе необходимо направить заявку и конкурсные работы в электронном виде на адрес: tobinfotur@mail.ru (Положение конкурса и форма заявки размещены здесь. Справки по телефону 8 (3456) 22-37-50.

Обязательное условие: все фотоработы должны быть предварительно размещены в соцсетях с хэштегом конкурса "#Я_был_в_Тобольске" (обратите внимание на нижние подчеркивания в хэштеге).

Заявки на конкурс принимают до 8 сентября. По итогам конкурса лучшие работы будут отобраны для участия в выставке, открытие которой, как и церемония награждения победителей будут приурочены к Всемирному дню туризма.